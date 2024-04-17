Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye yükseldi

Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye çıktı. Sel felaketi etkisini sürdürürken, 40 bin 833 çocuk tahliye edildi. Ayrıca 113 bin 852 çiftlik hayvanı da güvenli bölgelere taşındı. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

17.04.2024 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye yükseldi

ASTANA - Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye çıktı.

Orta Asya ülkesi Kazakistan'da Mart ayında karların erimesi ve şiddetli yağışlar sonucu nehirlerin taşmasıyla meydana gelen sel felaketi etkisini sürdürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, sel bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısının 117 bin 142'ye yükseldiği, 40 bin 833'ünü çocuk olduğu ifade edildi. Ayrıca 113 bin 852 çiftlik hayvanının da güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı. Sel nedeniyle tahliye edilen 17 bin 547 kişinin evlerine döndüğü, 3 bin 111'i çocuk 6 bin 932 kişinin ise geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği kaydedildi. Akmola, Aktöbe, Kostanay, Atırav ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 3 bin 709 evden sel suları temizlenirken, 5 bin 837 evin ise hala sular altında olduğu ifade edildi. Sular altında kalan bölgelerden 9 milyon 800 bin metreküp kar suyu pompalandığı öğrenildi. Tahliye çalışmaları 46 bin 417 personel, 4 bin 351 araç, 873 su pompalama, 308 yüzme aracı ve 16 helikopterle devam ediyor.

Tokayev sel bölgelerini ziyaret etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün sel felaketinin meydana geldiği bölgeleri ziyaret ederek tahliye edilen sakinler ve arama-kurtarma çalışmalarında görev alanlarla bir araya geldi. Tokayev sel bölgelerindeki zor durum göz önüne alınarak hükümete ve yerel yönetimlere büyük etkinlikleri iptal etme talimatı verdiğini belirtti. Tokayev, "Tasarruf amacıyla büyük bir uluslararası forumu iptal ettim. Dünya Göçebe Oyunlarının maliyetini azaltacağız. Böyle bir etkinliği iptal etmek artık mümkün değil, ancak bütçe önemli ölçüde azaltılacak. Ayrıca ülkemizin Tokyo'daki Dünya Fuarına katılımı ve organizasyon bütçesi de azaltılacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Kazakistan, Çevre, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti
    03:09 Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti

    Geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti. Kendisine yardım sözünde bulunan ünlü isimlerin zamanla sözlerini unuttuğunu belirten Örümcer, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde izleyicilerle dans etti. Konserde elde edilen gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.

  • Tokat'ta yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında
    03:05 Tokat'ta yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında

    Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

  • Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    02:59 Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Mersin'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti.

  • Tokat'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    02:59 Tokat'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için eylem yaptılar
    02:44 İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için eylem yaptılar

    İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

  • İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için toplandı
    02:26 İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için toplandı

    İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.

  • Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
    02:15 Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

    Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.

  • İçişleri Bakanı: Tokat'ta meydana gelen depremde olumsuz bir durum yok
    02:08 İçişleri Bakanı: Tokat'ta meydana gelen depremde olumsuz bir durum yok

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • İstanbul'da Yüzlerce Taksici Meslektaşlarının Ölümü İçin Bir Araya Geldi
    02:05 İstanbul'da Yüzlerce Taksici Meslektaşlarının Ölümü İçin Bir Araya Geldi

    İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.

  • Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
    02:03 Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erhan Ç. yönetimindeki tır yol kenarına devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

  • Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
    01:57 Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

    Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.


00:23 ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi
22:56 Çanakkale’de kanal kazısında toprak kayması Göçük altında kalan 3 işçiden 2’si yaşamını yitirdi Çanakkale'de kanal kazısında toprak kayması! Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaşamını yitirdi
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas’tan ilk sözler: Gurur duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk
21:27 AK Partili Varank’tan Bilal Erdoğan’a ıstakoz emojisi AK Partili Varank'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisi
17:13 21 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının arkasından BAE’nin parmağı çıktı 21 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının arkasından BAE'nin parmağı çıktı
00:48 Afyonkarahisar Belediyesi’nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar Afyonkarahisar Belediyesi'nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar
22:03 Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi’nde namağlup şampiyon oldu Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 03:25:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement