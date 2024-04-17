- Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye yükseldi
ASTANA - Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye çıktı.
Orta Asya ülkesi Kazakistan'da Mart ayında karların erimesi ve şiddetli yağışlar sonucu nehirlerin taşmasıyla meydana gelen sel felaketi etkisini sürdürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, sel bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısının 117 bin 142'ye yükseldiği, 40 bin 833'ünü çocuk olduğu ifade edildi. Ayrıca 113 bin 852 çiftlik hayvanının da güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı. Sel nedeniyle tahliye edilen 17 bin 547 kişinin evlerine döndüğü, 3 bin 111'i çocuk 6 bin 932 kişinin ise geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği kaydedildi. Akmola, Aktöbe, Kostanay, Atırav ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 3 bin 709 evden sel suları temizlenirken, 5 bin 837 evin ise hala sular altında olduğu ifade edildi. Sular altında kalan bölgelerden 9 milyon 800 bin metreküp kar suyu pompalandığı öğrenildi. Tahliye çalışmaları 46 bin 417 personel, 4 bin 351 araç, 873 su pompalama, 308 yüzme aracı ve 16 helikopterle devam ediyor.
Tokayev sel bölgelerini ziyaret etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün sel felaketinin meydana geldiği bölgeleri ziyaret ederek tahliye edilen sakinler ve arama-kurtarma çalışmalarında görev alanlarla bir araya geldi. Tokayev sel bölgelerindeki zor durum göz önüne alınarak hükümete ve yerel yönetimlere büyük etkinlikleri iptal etme talimatı verdiğini belirtti. Tokayev, "Tasarruf amacıyla büyük bir uluslararası forumu iptal ettim. Dünya Göçebe Oyunlarının maliyetini azaltacağız. Böyle bir etkinliği iptal etmek artık mümkün değil, ancak bütçe önemli ölçüde azaltılacak. Ayrıca ülkemizin Tokyo'daki Dünya Fuarına katılımı ve organizasyon bütçesi de azaltılacak" ifadesini kullandı.
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