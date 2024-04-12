- Kazakistan'daki selde tahliye edilenlerin sayısı 99 bini aştı
ASTANA - Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 99 bin 920'ye yükseldi.
Kazakistan'da mart ayında karların erimesi ve yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar selin etkilediği bölgelerden 36 bin 593'ü çocuk 99 bin 920 kişi tahliye edildi. Geçici barınma merkezlerine 3 bin 194'ü çocuk 6 bin 566 kişi yerleştirilirken, 10 bin 15 kişi de evlerine döndü. Sel bölgelerinden 98 bin 106 çiftlik hayvanı da güvenli yerlere taşındı. Akmola, Aktöbe, Atırav, Kostanay ile Kuzey ve Doğu Kazakistan bölgelerinde 3 bin 563 ev sular altında kaldı.
Selin sonuçlarını giderme ve insanları tahliye çalışmaları 34 bin 272 kişi, 3 bin 790 araç ve 17 helikopterle yürütülürken, su basan bölgelerden 9 milyon 89 bin metreküp kar suyu pompalandı ve 3 bin 52 evden su temizlendi.
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, koordinasyon karargahı toplantısında yaptığı konuşmada, Aktöbe, Kostanay, Karaganda, Pavlodar, Abay ve Ulıtau bölgelerinde yeni bir sel durumunun olmadığını belirtti. Tokayev, Atırav, Batı ve Doğu Kazakistan, Akmola ile Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise ikinci bir sel dalgası ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
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