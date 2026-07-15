Kazakistan'dan Lübnan'a 11 Asker Gönderildi - Son Dakika
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Kazakistan'dan Lübnan'a 11 Asker Gönderildi

Kazakistan\'dan Lübnan\'a 11 Asker Gönderildi
15.07.2026 13:13
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Kazakistan, BM barış gücü kapsamında 11 askerini Lübnan'a göndererek uluslararası güvenliğe katkı sağlıyor.

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerine mensup 11 asker, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde barışı koruma faaliyetlerinde görev yapmak üzere Lübnan'a gönderildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görev için uluslararası standartlara uygun çok aşamalı eğitimden geçen askerlerin Lübnan'ın güneyinde Hint askeri birliği bünyesinde görev yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Kazak barış gücü personelinin BM Güvenlik Konseyinin verdiği yetki çerçevesinde ateşkesin uygulanmasının gözetilmesi, görev bölgesindeki güvenlik durumunun izlenmesi, yerel yönetimler ve halkla koordinasyon sağlanması, insani yardım faaliyetlerine refakat edilmesi, devriye faaliyetlerinin yürütülmesi, BM tesislerinin korunması ve bölgede istikrarın desteklenmesine yönelik görevleri yerine getireceği belirtildi.

Kazakistan'ın Lübnan'daki BM barış gücü misyonuna katkısının yeni olmadığına işaret edilen açıklamada, bölgeye gönderilen birliğin ülkenin 11. barış gücü rotasyonu olduğu belirtilerek daha önce de UNIFIL bünyesinde Hint askeri birliğiyle görev yapan Kazak askerlerinin, görev süreleri boyunca misyon komutanlığı ve uluslararası ortaklardan yüksek takdir gördüğü, profesyonellikleri, disiplinleri ve çok uluslu görev ortamındaki başarılarıyla öne çıktıkları vurgulandı.

Açıklamada, Kazakistan'ın BM'nin barışı koruma operasyonlarına katılımının ülkenin uluslararası güvenliğe katkısının önemli bir parçasını oluşturduğu, bunun hem ülkenin uluslararası alandaki saygınlığını güçlendirdiği hem de askerlerin çok uluslu birliklerde görev yaparak önemli saha tecrübesi kazanmalarını sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'dan Lübnan'a 11 Asker Gönderildi - Son Dakika

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