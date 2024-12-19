Kazakistan\'dan Nurdağı\'na Okul İnişaatı Başladı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kazakistan Cumhuriyeti tarafından yapımı üstlenilen 32 derslikli ilkokulun temel atma töreni düzenlendi.

Nurdağı'ndaki Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde düzenlenen törende konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, ilçede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Tam 1,5 yıl önce 6 Şubat gecesi Ankara'dan Gaziantep'e geldiklerini anlatan Sapiyev, "7 Şubat'ta Nurdağı ilçesindeydik. İlçede sağlam 112 prefabrik bina kalmıştı. Geriye kalan her şey yıkılmıştı. Depremin ne kadar şiddetli olduğunu ve kardeşlerimizin acı çektiğini gördük. Biz de rahat duramadık. Depremin olduğu gün hemen yola çıktık ve acıyı kardeşlerimizle paylaşmak istedik. O bizim görevimiz değil, kardeşlik borcumuzdur." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatlarıyla Nurdağı'nda okul inşaatına başladıklarını ifade eden Sapiyev, şöyle konuştu:

"Okul, kardeş Türkiye'mize hep hayır getirsin, hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir deprem bir daha olmaz inşallah. O kadar acıyı gördük ki ama Türkiye halkının ne kadar dayanışma içerisinde olduğunu da gördük. Böyle bir acıyı, bir olayı ancak güçlü ülke kaldırır; kardeş Türkiye gibi. Kardeş Türkiye'mizin böyle başarılarına hem şahit oluyoruz hem gurur duyuyoruz."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise çok güzel bir okul olacağını belirterek, "Bundan yıllar sonra bu ilçede okula gelen her bir kardeşimiz, 'Kazak kardeşlerim bana bu okulu yaptırdı, önüne de bu iki Kazak çadırını koydu.' diye o simgelerle birbirini ve bu ülkeyi hatırlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün temelini atacağımızın bu okul, kökeni Türklük tarihiyle aynı olan ve bundan sonra hiç bitmeyecek olan Kazak dostluğunun bir nişanesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da ortaya çıkacak eserin bir okulun ötesinde ihtiyaç duyulan tüm içerikleri içerisinde barındırdığına işaret ederek, "32 derslikli ilkokul, 4 derslikli ana sınıfı öğrencileri, 2 derslikli özel eğitim öğrencilerimiz için tasarlandı. Aynı zamanda içerisinde bilim ve sanat uygulamalarını, mekanları barındıran, kapalı spor salonu, konferans salonu bulunan ideal bir okul, öğrencilerimizin hizmetine sunulacak." dedi.

Konuşmaların ardından 32 derslikli okulun temeli atıldı.

Törene, KKTC'nin Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.