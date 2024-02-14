Kazakistan ile Katar Liderleri İlişkilere Tam Teşekküllü Stratejik Ortaklık Kazandırma Konusunda Mutabık Kaldı

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Kazakistan ile Katar liderleri, ilişkilere tam teşekküllü stratejik ortaklık niteliği kazandırma konusunda mutabık kaldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından karşılandı.

İlk kez Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Tokayev için Diwan Amiri Sarayı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Tokayev ve Al Sani arasında baş başa görüşme gerçekleştirildi.

Tokayev, burada, Katar'ı ziyaret etme davetini büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini belirterek, "Katar, İslam dünyasındaki önemli ve güvenilir ortağımızdır." dedi.

İlişkilere yeni bir ivme kazandırmanın zamanı geldiğine işaret eden Tokayev, Kazakistan ile Katar arasındaki ilişkilerin tam teşekküllü stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinde mutabık olduklarını söyledi.

Tokayev, karşılıklı ticareti 500 milyon dolara çıkarmayı önererek, bu kapsamda Katar pazarına makine, demir, çelik ve tarım ürünleri başta olmak üzere toplam değeri 250 milyon dolar olan ürün ihracatı gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, dünyanın en büyük buğday ve un üreticilerinden biri olarak Katar ile tarım alanındaki işbirliğini genişletmeyi istediklerini, ayrıca bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla da Katar'ı Körfez ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan bir karma taşımacılık (intermodal) ulaşım ağı geliştirmeye davet etti.

Al Sani de Tokayev'in Katar'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugünkü görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

En son başkent Astana'da da bir araya geldiklerini anımsatan Al Sani, "İşbirliğimiz kapsamında enerji, ticaret, ekonomi ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesine öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Al Sani, görüşmelerin ardından Tokayev'e ülkenin yüksek devlet sembolü olan Katar'ın kurucusu Şeyh Jassim Bin Muhammed Bin Sani'nin kılıcını hediye etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Katar Emiri Al Sani, daha sonra imza törenine katıldı.

Burada iki ülke arasında suçluların iadesi, cezai konularda karşılıklı hukuki yardım ve gaz sektöründe ortak projelerin uygulanmasına ilişkin anlaşmalar başta olmak üzere bir dizi işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Ulusal Gaz Şirketi "Qazaq Gaz" ile Katar'ın UCC Holdingi arasında imzalanan anlaşma kapsamında ise Kazakistan'da gaz sektöründe 4 ortak yatırım projesi hayata geçirilmesi planlanıyor.

Tokayev, Kazak-Katar Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısına da katıldı.

Toplantıda konuşan Tokayev, "Bugün toplam 18 milyar dolara yakın yatırım için çeşitli ticari belgelere imza atıyoruz. Bu, ekonomik işbirliğini geliştirmede kararlılığımızı gösteriyor." dedi.

Tokayev, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani de bir araya geldi.

???????Başbakan Al Sani, Katar ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık seviyesine geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve ülkelerin büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.