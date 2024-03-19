Kazakistan'ın Barış Gücü, BM Golan Tepeleri'ndeki Görevine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'ın Barış Gücü, BM Golan Tepeleri'ndeki Görevine Başladı

Kazakistan\'ın Barış Gücü, BM Golan Tepeleri\'ndeki Görevine Başladı

Kazakistan'ın 139 askerden oluşan barış gücü, Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonunda görevlerine başladı. Kazak askerler, Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Üssü'nde tanıtım programı düzenlendi ve günlük görevlerine başladı. Kazakistan Parlamentosu tarafından onaylanan bu misyon, ülkenin ilk bağımsız barış gücü olarak tarihe geçti.

19.03.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın 139 askerden oluşan barış gücünün, Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonunda görevlerine başladığı bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazak askerler için Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Üssü'nde tanıtım programı düzenlendi.

139 askerden oluşan Kazak Barış Gücü, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nde günlük görevlerine başladı.

İrlanda Barış Gücü'nden görevi devralan Kazak askerler, sorumluluk alanlarıyla ilgili ayrıntılı şekilde bilgilendirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Kıdemli Memuru Yarbay İlyas Mustafin, yaptığı açıklamada, "Birimimiz burada yedek barış gücü olarak misyonunu yürütecek. Kriz anları da dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirecek." dedi.

Kazak Barış Gücü Komutanı Yarbay Jiger Aipov da buraya kendi askeri teçhizatlarıyla geldiklerini belirterek, "Daha önce barışı koruma birliğimiz diğer ülkelerin birimlerinin bir parçası olarak görev yapıyordu. Bu misyonun özelliği de ülkemizin ilk bağımsız barış gücü olarak yer alıyor olmamız." ifadesini kullandı.

Kazakistan Parlamentosu, ocakta 139 askerden oluşan barış gücünün BM Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü misyonu için gönderilmesini onaylamıştı.

Kaynak: AA

Kazakistan, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Barış Gücü, BM Golan Tepeleri'ndeki Görevine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
13:02 Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:43 Çekmeköy’de villaya FETÖ operasyonu Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı Çekmeköy'de villaya FETÖ operasyonu! Firari iş insanı Bekir Boydak yakalandı
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 14:08:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'ın Barış Gücü, BM Golan Tepeleri'ndeki Görevine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement