Kazakistan\'ın Dombra Günü Zeytinburnu\'nda Kutlandı

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun "Ulusal Dombra Günü" kapsamında düzenlediği etkinlik, Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen etkinliğe, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkonsolos Amankul, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu olarak Ulusal Dombra Günü'nü Kazak halkının çoğunluğunun yaşadığı Zeytinburnu'nda kutlamak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Zeytinburnu'nda Abay Kunanbayoğlu Okulu'nda Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kaymakamlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle dombra eğitimi verdiklerini belirten Amankul, "Bu kursta herhangi bir kısıtlama yoktu. Her yaştan halk için açıldı. 5 yaşından 90 yaşına kadar insanlar gelip dombra öğrendi." dedi.

Amankul, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından temmuz ayının ilk pazar gününün Kazakistan'da Ulusal Dombra Günü olarak ilan edildiğini anımsatarak, "2024 Eylül'de başlayan dombra kursunu en güzel şekilde bitirdiler. Öğrencilerimizle bugünü kutlamak için bir araya geldik. Yaklaşık bir senede neler öğrendiklerini hep beraber göreceğiz. Bu projelerimizi kalıcı olarak yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Kazakistan'ın dost ve kardeş ülke olduğuna dikkati çeken Amankul, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, dombra kurslarına katılan öğrenciler sahne alarak dombra performansı sundu.