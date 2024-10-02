Kazakistan Meclisi'nden Katar ile İade Anlaşması

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Kazakistan Meclisi, Katar ile Kazakistan arasında suçluların iadesini öngören anlaşmayı onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'te, Katar ile Kazakistan arasında suçluların iadesini öngören anlaşma oylandı.

Milletvekilleri, oy birliğiyle söz konusu anlaşmayı onayladı.

Anlaşma, Kazakistan ile Katar arasında mahkeme kararıyla aranan veya suçlu bulunanların karşılıklı iadesini kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 14 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması imzalanmıştı.???????

Kazakistan parlamentosu, Meclis ve Senato'dan oluşan iki kanatlı bir yapıya sahiptir. Senato 6 yıllık dönem için seçilen toplam 47 senatörden bulunurken, Meclis 5 yıllık dönem için seçilen 107 milletvekilinden oluşuyor.