Kazakistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Kazakistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan-Türkiye İlişkileri Güçleniyor

Senatör Jusip, Türkiye'nin Kazakistan için stratejik ortak olduğunu ve ilişkilerin gelişeceğini belirtti.

09.01.2025 19:16
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Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato'nun Sosyo-Kültürel Kalkınma ve Bilim Komitesi Başkanı Nurtöre Jusip, Türkiye'nin Kazakistan için önemli ortaklardan biri olduğunu belirterek, "Kazak-Türk ilişkilerinin daha da gelişmesine yönelik beklentiler umut verici." dedi.

Kazakistan Senatosu Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Jusip, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, hukuki, ticari, eğitim, kültür ve insani alanlarda geliştirilmesi konuları ele alındı.

Senatör Jusip, burada yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası ve ülkeler arasında güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin temeli olan parlamentolar arası diyaloğun teşvik edilmesine yönelik düzenli çalışmaların önemini vurguladı.

Kazakistan için Türkiye'nin stratejik öneme sahip ortaklardan biri olduğunu kaydeden Jusip, "Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana işbirliği çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bugüne kadar ülkelerimiz arasında bir dizi önemli hükümet ve bölgelerarası anlaşma imzalanmıştır ve uzun vadeli işbirliğinin temeli haline gelen önemli diyaloglar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Jusip, Kazakistan ve Türkiye'nin öğrenci değişimi, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve bilimsel araştırma konularında aktif olarak işbirliği yaptığına işaret ederek, "Kazak-Türk ilişkilerinin daha da gelişmesine yönelik beklentiler umut verici. Önemli unsur ise iki halk arasındaki manevi bağların güçlendirilmesine yardımcı olan tarih ve dil çalışmalarına olan karşılıklı ilgidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kapucu ise Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin her alanında daha da güçlendirme ve geliştirme konusundaki kararlılığını ifade etti.

Kaynak: AA

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