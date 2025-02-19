Kazakistan Uçuş Güvenliği Dünya Ortalamasının Üstünde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan Uçuş Güvenliği Dünya Ortalamasının Üstünde

Kazakistan Uçuş Güvenliği Dünya Ortalamasının Üstünde

Kazakistan, ICAO verilerine göre uçuş güvenliği göstergesinde yüzde 82 ile dünya ortalamasını geçti.

19.02.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) verilerine göre, Kazakistan'ın uçuş güvenliği göstergesi yüzde 82 ile dünya ortalamasından yüksek olarak değerlendirildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Talgat Lastayev, hükümet toplantısında, ülkenin sivil havacılık sektörünü değerlendirdi.

Lastayev, ICAO'nun uçuş güvenliği göstergesinin dünya ortalamasının yüzde 70,8 olduğunu belirtti.

ICAO'nun, Kazakistan'ın uçuş güvenliği göstergesini yüzde 82 olarak belirlediğini vurgulayan Lastayev, bunun dünya ortalamasının üstünde olduğuna işaret etti.

ICAO'nun söz konusu sivil havacılık güvenliği değerlendirmesinde, uçak kazalarının soruşturulması parametresinin kritik önem taşıdığına işaret eden Lastayev, "Kazakistan'da bu parametre diğer göstergeler arasında en düşük seviyede. Bu durumu iyileştirmek için bu yılın sonuna kadar ulaşım kazalarının araştırılması için yüksek nitelikli uzmanların yer aldığı ve gerekli ekipmanlarla donatılan bir merkez oluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lastayev, sivil havacılık sektörünü geliştirmek için hava filosunun modernleştirilmesini önemsediklerini kaydederek, "Kazakistan hava yolu şirketleri, her yıl yaklaşık 10-15 yeni uçak satın alıyor." dedi.

Ülkedeki hava yolu şirketlerinin, 2024 yılında 14,7 milyon yolcu taşıdığını ve yolcu sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttığını bildiren Lastayev, "Havalimanları ise geçen yıl 2023'e göre yüzde 14 artışla 29,7 milyon yolcuyla hizmet verdi. Genel olarak son 5 yılda sektör göstergeleri 2 katına çıktı." diye konuştu.

-"16 yeni destinasyon planlanıyor"

Lastayev, ülkede uluslararası uçuşların sayısının da arttığını belirterek, "Bugün Kazakistan'dan 31 ülkeye uçuşlar yapılıyor. Geçen yıl 12 yeni uluslararası güzergahta seferler başlatıldı. Bu yıl ise Roma, Münih, Budapeşte, Şanghay, Guangzhou ve Busan şehirleri başta olmak üzere 16 yeni destinasyon planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov da toplantıda, ülkede hava yoluyla yük taşımacılığını 2028 yılına doğru iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bakanlığa, uluslararası pazarda yerini alabilecek ulusal hava kargo taşıyıcısının oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması talimatı veriyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Uçuş Güvenliği Dünya Ortalamasının Üstünde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 6 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 6 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:31:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan Uçuş Güvenliği Dünya Ortalamasının Üstünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.