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Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı İzmir'de Yakalandı

İzmir'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. O.O.'nun uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilmişti. Tutuklanan şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

20.01.2024 - 08:39,
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O., İzmir'de yakalandı. Yakalanan O.O.'nun uluslararası organize suç örgütüne üye olma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve yolsuzluk suçlarından araması olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün operasyon düzenlendi. O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı İzmir\'de Yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • ramazan yazar: Bütün büyükşehirler zengin paralı yabancı suç örgütü elemanlarıyla doldu.bunlar çocukları gençleri kullanip herturlu yasadışı işlerine bulaştıracaktir.. Yanıtla 0 42
  • Arzum Baskara: Ist izmir anlarada hersey guzel oluyor basibosluk kol geziyor Yanıtla 2 7
  • Azat Deniz: Ziyo doldurdu Yanıtla 0 2

Kazakistan, İzmir, Uluslararası, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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