Kırmızı bültenle aranan Kazakistanlı İzmir\'de Yakalandı

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O., İzmir'de yakalandı. Yakalanan O.O.'nun uluslararası organize suç örgütüne üye olma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve yolsuzluk suçlarından araması olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Interpol Daire Başkanlığı'nca, 'Uluslararası organize suç örgütüne üye olma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yolsuzluk' suçlarından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O.'nun İzmir'de olduğu tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Kazakistan'da uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve kılık değiştirdiği tespit edilen şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen 2 ayrı adrese eş zamanlı dün operasyon düzenlendi. O.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; sınır dışı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.