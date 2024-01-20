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Kazakistan Uyruklu Şüpheli İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Kazakistan Uyruklu Şüpheli İzmir'de Yakalandı

İzmir'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekipler tarafından yakalandı. O.O adlı şüphelinin uluslararası alanda ve ülkesinde birçok suça karıştığı ve İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Tutuklanan şüphelinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Kazakistan Uyruklu Şüpheli İzmir\'de Yakalandı
20.01.2024 - 10:09,
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O'nun İzmir'de bulunduğunu belirledi.

Uluslararası alanda ve ülkesi Kazakistan'da birçok suça karıştığı ve kılık değiştirerek geldiği İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen O.O'nun bulunabileceği iki adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İşlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanan O.O'nun, sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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