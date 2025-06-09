Kazakistan ve Bulgaristan Arasında Taşımacılık Anlaşması - Son Dakika
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Kazakistan ve Bulgaristan Arasında Taşımacılık Anlaşması

Kazakistan ve Bulgaristan Arasında Taşımacılık Anlaşması
09.06.2025 17:19
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Tokayev ve Radev, Trans Hazar Koridoru için işbirliği mutabakatı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Bulgaristan'ın, Burgaz ve Varna limanlarını Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na dahil etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev, resmi ziyaret kapsamında başkent Astana'ya gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı.

Tokayev ve Radev, tören sonrasında yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin güçlü dostluk ve karşılıklı anlayış üzerine kurulu olduğunu aktaran Tokayev, Bulgaristan'ı güneydoğu Avrupa'daki önemli stratejik ortak olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmelerde bir dizi somut anlaşmaya vardıklarını kaydeden Tokayev, "Özellikle Kazakistan ile Bulgaristan arasında ticari, ekonomik, yatırım ilişkilerinin genişletilmesinin önemini vurguladık. Sayın (Bulgaristan) Cumhurbaşkanı ile karşılıklı ticaret hacmimizi artırma ve karşılıklı yatırım projeleri geliştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil enerji, nükleer sanayi, dijitalleşme, inovasyon, yapay zeka, uzay sanayi, tarım, sağlık, kültürel ve insani bağlar ile turizm alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesini ele aldıklarını aktardı.

Tokayev, ayrıca halihazırda bölgenin önemli stratejik rotalarından biri haline gelen Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna limanlarının da dahil edilmesinin değerlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Tokayev, "Dünyadaki mevcut jeopolitik çatışmalar ülkelerimizi endişelendiriyor. Tüm sorunların barışçıl, politik ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda uluslararası düzeyde çabalarımızı birleştirme, barış ve istikrarın güçlendirilmesine aktif olarak katılma konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev de görüşmelerde ikili ilişkilere ilişkin ciddi bir analiz yaptıklarını ve işbirliğini güçlendirmek için muazzam bir potansiyele sahip olduklarını kaydetti.

Radev, görüşmelerin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına işaret ederek "Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun daha da geliştirilmesine ilişkin imzaladığımız mutabakat zaptı bunun somut örneğidir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bu güzergahta Kazakistan ve Bulgaristan'ın coğrafi olarak stratejik konumunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Görüşmelerden sonra Kazakistan ile Bulgaristan arasında Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı başta olmak üzere 5 anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA

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