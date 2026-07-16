Kazakistan ve Çin Arasında Ticaret Anlaşması - Son Dakika
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Kazakistan ve Çin Arasında Ticaret Anlaşması

Kazakistan ve Çin Arasında Ticaret Anlaşması
16.07.2026 20:19
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Tokayev ve Şi, 2027-2030 için ticaret ve ekonomik iş birliği programı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin ardından iki ülke hükümetleri arasında 2027-2030 dönemini kapsayan "Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Şanghay'da bulunan Tokayev, burada Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi.

Tokayev, daveti dolayısıyla Şi'ye teşekkür etti ve Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yılını tebrik etti.

Çin'in uluslararası toplumda büyük bir itibara sahip olduğunu ve elde ettiği başarıların tüm dünyada takdir gördüğünü belirten Tokayev, ülkede yaşanan etkileyici dönüşümün Şi Cinping'in ileri görüşlü liderliği ve kararlı çalışmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Şi'yi "halkını ileriye taşıyan güçlü bir lider ve küresel ölçekte bilge bir devlet adamı" olarak gördüğünü dile getiren Tokayev, Kazakistan'ın Çin ile "ebedi ve kapsamlı stratejik ortaklığın" güçlendirilmesine büyük önem verdiğini, son yıllarda iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

Tokayev, ticaret ve ekonomi alanında da önemli ilerlemeler kaydedildiğine işaret ederek, Çin'in Kazakistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

İki ülkenin sanayi, enerji, gaz-kimya, makine üretimi ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde büyük ortak projeler yürüttüğünü aktaran Tokayev, kültürel ve insani ilişkilerin de her geçen yıl güçlendiğinin altını çizdi.

Geçen yıl Kazakistan'ı 1 milyondan fazla Çin vatandaşının ziyaret ettiğini belirten Tokayev, her iki ülkenin başkentinde kültür merkezlerinin açıldığını, Kazakistan'da Lu Ban Atölyelerinin başarıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Tokayev, iki ülkenin uluslararası alanda da yakın işbirliği içinde olduğunu vurgulayarak, küresel sürdürülebilir kalkınma ve güvenlik konularında benzer tutumlar sergilediklerini, Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ile "Orta Asya-Çin" formatında etkin temaslar yürüttüklerini kaydetti.

Tokayev, Çin'e yönelik dostane politika izliyor

Çin Devlet Başkanı Şi de Tokayev'i memnuniyetle karşıladığını belirterek, görüşmenin ikili gündemdeki önemli konuları ele almak açısından uygun bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Çin ile Kazakistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ortak çabalar sayesinde yüksek bir seviyeye ulaştığını söyleyen Şi, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir potansiyel bulunduğunu dile getirdi.

Şi, Tokayev'in Çin'e yönelik dostane politika izlediğine, bunun her iki ülke halkının çıkarlarına hizmet ettiğine işaret etti.

Tokayev'in girişimiyle yürütülen kapsamlı reformları takdir ettiğini vurgulayan Şi, yeni anayasanın kabul edilmesi dolayısıyla kendisini tebrik etti ve yaklaşan Kurultay seçimlerinde başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda Kazakistan ile Çin arasında 2027-2030 dönemini kapsayan "Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Programı ile Yol Haritası" imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan ve Çin Arasında Ticaret Anlaşması - Son Dakika

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