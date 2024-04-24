Kazakistan ve İngiltere Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Kazakistan ve İngiltere Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Kazakistan ve İngiltere Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Kazakistan ve İngiltere dışişleri bakanları arasında 'stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması' imzalandı. İki ülke arasında enerji, ticaret, eğitim, kültür gibi alanlarda işbirliğini kapsayan anlaşma, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi amacıyla nitelendirildi.

24.04.2024 22:18
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Kazakistan ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, "stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması" imzaladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Kazakistan'da resmi temaslarda bulundu. Cameron, Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkileri yoğunlaştırmaya yönelik konuları ele aldı.

Nurtleu, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları düzeyinde diyaloğu daha da geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Cameron da İngiltere'nin Orta Asya'daki kilit ortağı olan Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve Londra'nın Astana ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu teyit etti.

Görüşme sonunda Kazakistan ile İngiltere arasında "stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasına" imzalar atıldı.

Dış politika, güvenlik gibi kilit alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere ticaret ve yatırımın teşvik edilmesi, enerji ve ham madde, ulaştırma, çevre ve iklim değişikliği, bankacılık, maliye, sosyal politika, bilim ve eğitim alanlarında geniş işbirliğini kapsayan anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

Cameron, Tokayev tarafından kabul edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Tokayev, ziyaretin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Bugün imzalanan stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşmasının özellikle altını çizmek istiyorum. Bu kapsamlı belgenin çok yönlü ikili gündemimizi genişletmek için niteliksel olarak yeni bir temel oluşturacağından eminim." dedi.

Cameron da İngiltere Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Kazakistan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarındaki etkileşimimizi güçlendirmenin yanı sıra insanlarımız arasındaki bağları da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kazakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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