Kazakistan ve Japonya\'dan Petrol Tedarik Görüşmeleri

Kazakistan ile Japonya arasında, Kazak petrolünün Japonya'ya tedarik imkanları görüşüldü.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Gaz Şirketi KazMunayGaz Yönetim Kurulu Başkanı Askat Hasenov, başkent Astana'da temaslarda bulunan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arfiya Eri başkanlığındaki Japon heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, jeolojik keşif alanında Japon iş çevreleriyle işbirliği perspektifleri ele alındı.

Ayrıca taraflar, Kazak petrolünün karşılıklı fayda esasına dayalı olarak Japonya'ya tedarik imkanlarını da görüştü.

Hasenov, Kazakistan'ın Japon şirketleriyle işbirliğinin, özellikle karbonsuzlaştırma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ileri teknolojilerin ve uygulamaların hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Görüşmede taraflar, tüm temel alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.