Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları Hive\'de Buluştu

Güncel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, tarihi Hive şehrinde buluştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan'a çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Tokayev'i Ürgenç havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşıladı.

Karşılama töreni sonrası iki lider Özbekistan'ın tarihi şehri Hive'de gayriresmi toplantı yaptı.

Toplantıda liderler, özellikle Orta Asya'da istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına yönelik konulara değindi.

Bu kapsamda Orta Asya Devlet Başkanlarının 6. İstişare Toplantısına ilişkin hazırlıkları ele alan taraflar, aynı zamanda "C5+" formatındaki etkileşimin perspektiflerini de değerlendirdi.

Tokayev ve Mirziyoyev, ayrıca yük taşımacılığını artırmak amacıyla Kazakistan ile Özbekistan demir yolları idareleri arasında ortak işletme oluşturulmasına ilişkin girişimi memnuniyetle karşıladıklarını ve söz konusu projenin Trans Afgan koridorunun geliştirilmesinde de etkili olacağını vurguladı.

Kazak-Özbek stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların masaya yatırıldığı toplantıda, liderler ekonomik, ticaret, enerji, ulaştırma, su kaynakları ve IT alanlarındaki işbirliğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Liderler, toplantıda kültürel ve insani bağların yanı sıra iki ülkenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine de dikkati çekti.

Tokayev, toplantıda, İslam medeniyeti ve mimarisinin hazinesi olan Hive'deki bu buluşmanın sembolik önemine vurgu yaptı.

Kazak-Özbek işbirliğinin her alanda başarılı bir şekilde geliştiğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokayev, 2023'te karşılıklı ticaretin 4,4 milyar dolara ulaştığını ve halihazırda sanayi, enerji, ulaştırma ve lojistik, tarım sektörlerinde 60 ortak proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tokayev, Kazak-Özbek ilişkilerinin hayati bir gereklilik olduğunun altını çizerek, bu bağlamda Kazakistan ile Özbekistan arasındaki 2034'e kadar Stratejik Ortaklık ve İttifak Programının kabul edilmesini desteklediğini kaydetti.

İki lider, Hive'deki bir dizi işletme ve kültürel mekanları ziyaret etti.