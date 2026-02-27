Kazakistan ve Sırbistan Arasında İşbirliği Zaptı - Son Dakika
Kazakistan ve Sırbistan Arasında İşbirliği Zaptı

27.02.2026 15:08
Kazakistan ve Sırbistan, ekonomik ve teknolojik alanlarda 10 işbirliği mutabakatı imzaladı.

Kazakistan ve Sırbistan hükümetleri arasında, ekonomik işbirliği, yapay zeka, sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere 10 işbirliği mutabakat zaptı imzalarken, liderler ise iki ülke arasında stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşımayı öngören ortak bildiriyi onayladı.

Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

Tokayev ve Vucic, resmi tören sonrası baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Biz Sırbistan'ı Avrupa'daki çok önemli bir stratejik ortak olarak görüyoruz." dedi.

Sırp lider Vucic ise Kazakistan'ı ziyaret etmekten büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Yapay zeka, bilgi teknolojileri ve enerji alanlarında işbirliğini güçlendirerek dostluğumuzu yeni bir seviyeye taşıyacağımıza inanıyorum. Sizi en kısa zamanda Sırbistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım." diye konuştu.

Ardından Tokayev ve Vucic, iki ülkenin resmi heyetlerinin katılımıyla yapılan görüşmede bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Tokayev, Astana ile Belgrad arasında yapıcı bir siyasi diyalog bulunduğunu vurguladı.

Kazakistan'da 60'tan fazla Sırp şirketinin başarılı faaliyet gösterdiğini kaydeden Tokayev, ayrıca Sırbistan'a, Kazakistan'ın çeşitli uluslararası girişimlerine verdiği destek için teşekkür etti.

Vucic ise Kazak şirketlerinin katılımıyla özellikle inşaat sektöründe ortak projelerin genişletilmesini istediklerini söyledi.

Savunma sanayi, yapay zeka ve veri merkezleri alanlarında önemli işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Vucic, Kazakistan'ın sosyoekonomik kalkınma alanındaki başarılarını takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kazakistan'dan Sırbistan liderine devlet nişanı

Görüşmelerin ardından Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı Vucic'i, Kazakistan'ın en yüksek devlet nişanı olan "Altın Kıran" ile ödüllendirdi.

Tokayev ve Vucic, tören sonrası iki ülke arasında stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıma konusunda güçlü iradeyi teyit eden "Ortak Bildiri"yi imzaladı.

Ayrıca Kazak ve Sırp hükümetleri arasında, yatırım ve ekonomik işbirliği, sağlık, adalet, yapay zeka, e-devlet, eğitim, kültür ve kamu yönetimi alanlarında 10 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

