Kazakistan ve Türkmenistan arasında yakınlaşma görüşmeleri yapıldı - Son Dakika
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Kazakistan ve Türkmenistan arasında yakınlaşma görüşmeleri yapıldı

Kazakistan ve Türkmenistan arasında yakınlaşma görüşmeleri yapıldı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kazak-Türkmen ilişkilerinde siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, enerji, kültürel ve insani alanlardaki işbirliklerini ele aldıklarını belirtti. Nurtleu, ayrıca ticaret hacminin artırılması ve ulaştırma projelerinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

27.05.2024 19:23
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Orta Asya ülkelerinin yakınlaşmasının "zamanın gerekliliği" olduğunu söyledi.

Nurtleu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gelen Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ile bir araya geldi.

Astana'daki Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, taraflar, Kazak-Türkmen ilişkilerinde siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, enerji, kültürel ve insani alanlardaki işbirliklerini ele aldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Türkmen mevkidaşı Meredov ile yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkilerindeki yeni etkileşim alanlarını belirlediklerini dile getirerek, "Orta Asya ülkelerinin yakınlaşması zamanımızın gerekliliği." ifadesini kullandı.

Nurtleu, son 5 yılda karşılıklı ticaret hacminin 4 kat büyüdüğünü ve geçen yıl yüzde 28 artarak 563 milyon dolar olduğunu kaydederek, "Yakın gelecekte ikili ticareti 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Ulaştırma alanında ise "Kazakistan-Türkmenistan-İran" güzergahında demir yolu hattının potansiyelini kapsamlı geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Nurtleu, aynı zamanda Hazar Denizi üzerindeki Aktau ve Türkmenbaşı limanları arasında kargo taşımacılığı hacmini artırmada anlaştıklarını kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Görüşmede, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iki ülke arasında hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan ve Türkmenistan arasında yakınlaşma görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

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