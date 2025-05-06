Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık İmzaladı

Kazakistan ve Vietnam, ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmek için ortak bildiri imzaladı.

06.05.2025 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, ikili ilişkilerin seviyesini stratejik ortaklığa yükseltmeye yönelik Ortak Bildiri imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetine icabetle başkent Astana'ya gelen Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Lam, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşılandı.

Tören sonrası dar ve geniş kapsamda görüşmeler yapan Tokayev ve Lam, ardından Kazakistan ile Vietnam arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmeye yönelik Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Bildiride ikilinin, ilişkilerin geleceği ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında anlamlı görüşme yaptığı belirtilerek "Kazakistan ve Vietnam'ın bölgelerinde birbirleri için önemli ortaklar olduğu teyit edildi." ifadesi kullanıldı.

Tarafların ikili ilişkilerin seviyesini stratejik ortaklığa yükseltme konusunda anlaştıkları kaydedilen bildiride, bunun Kazak-Vietnam ilişkilerinin derinleşmesine ayrıca bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı aktarıldı.

Bildiride, bu bağlamda tarafların siyasi, diplomatik ve yasama organları arasında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları ayrıca savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin kurulmasını değerlendikleri belirtildi.

Tarafların ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da anlaştıkları aktarılan bildiride, özellikle karşılıklı ticareti yakın gelecekte 2 milyar dolara çıkarma ve tarım, bilim ve dijital dönüşüm, ulaştırma, enerji, kültür ve spor, turizm, eğitim, çalışma, çevre gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme hedeflerini teyit ettikleri kaydedildi.

Bildiride, bunun yanı sıra tarafların bölgesel ve uluslararası teşkilatlar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir oldukları, iklim değişikliği ve terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesini amaçlayan işbirliği fırsatlarını da ele aldıkları ifade edildi.

Bunun yanı sıra Kazakistan ile Vietnam arasında çeşitli alanlarda 8 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, imza töreni sonrası iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine sağladığı katkılarından dolayı Lam'a Kazakistan'ın 1'inci dereceli "Dostluk" nişanını takdim etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Vietnam, Ekonomi, Güncel, Enerji, astana, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:01:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kazakistan ve Vietnam Stratejik Ortaklık İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.