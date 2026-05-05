Kazaya Rögar Kapağı İddiası

05.05.2026 20:55
Küçükçekmece'de kamyonet kazasında hayatını kaybeden mühendis için amcası rögar kapağını suçladı.

Küçükçekmece'de, İETT durağında beklediği sırada kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un amcası, kazanın caddedeki rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, şikayetçi olduklarını bildirdi.

27 Nisan Pazartesi günü saat 18.05'te, Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Konut Birlik İETT Durağı'nda kamyonetin çarpması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Selvitop'un amcası Mehmet Güner olay yerinde basın mensuplarına konuştu.

Güner, Selvitop'un kaza günü iş yerinden servise bindiğini, olayın olduğu durakta inerek bir süre otobüs beklediğini anlattı.

O sıra kamyonetin süratle geldiğinin görüntülerde görüldüğünü dile getiren Güner, "Burada kaldırıma çıkıyor. Hemen arkamızda da ışıklar var. Işıkların önündeki rögar kapağı aracın altında sürüklenerek geliyor. Araç, hemen yanında bulunduğumuz kaldırıma çıkarak 3 metre ilerimizde Görkem Selvitop yeğenimi altını alarak eziyor." diye konuştu.

Güner, yeğeninin 38 yaşında genç bir mühendis olduğunu, geride 9 yaşında gözü yaşlı çocuk ve eşin yanı sıra acılı anne ile baba bıraktığını söyledi.

Acılarının çok büyük olduğunu kaydeden Güner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolla ilgili duyumlarımıza göre, geçmişte de çok büyük kazalar olmuş. Araçları engelleyici herhangi bir sürat kesici yok. Bunların yapılması gerekli. Biz, bu vesileyle burada hem aracın şoföründen hem de bu yolla ilgili gerekli olan çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi ve davacıyız. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Burada, hemen arkamızda, ışıkların önünde o rögar kapağının olduğu bölümde daha sonra asfalt çalışması yapılmış. Olaydan sonra herhalde olayın üstünün kapatılması için deliller kapatılmış gibi şüphemiz var. Karakol raporunda yer alan, rögar kapağının nereden çıktığının da hesabını soracağız, takip edeceğiz. Daha doğrusu yasal hakkımızı arayacağız."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
