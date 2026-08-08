Kazdağları'nda Aile Kampı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazdağları'nda Aile Kampı Düzenlendi

Kazdağları\'nda Aile Kampı Düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te aileler, Kazdağları Milli Parkı'nda doğayla iç içe kamp yaparak çeşitli etkinliklere katıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce "Aile Kampı" organize edildi.

Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen aileler, 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda kurulan kamp alanında bir araya geldi.

Çadırlarını kuran aileler, geceyi burada geçirirken gün boyunca düzenlenen doğa yürüyüşleri ve atölye çalışmalarına katıldı.

Kamp kapsamında halat çekme, çuval yarışı ve oryantiring yarışmaları düzenlendi, kuş gözlemi gibi etkinliklerle katılımcıların doğayı yakından tanımaları sağlandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ertaş, kamp kapsamında kurulan dostlukların gelecekte daha büyük adımlara vesile olacağına, ailelerin doğayla geçirdiği bu anlamlı zamanın güzel yarınların başlangıcı olacağına inandığını belirtti.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de misafirleri Kazdağları'nda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bölgenin Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çanakkale'den kampa katılan Tolga Tuncay, kamptan sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla haberdar olduğunu söyledi.

Tuncay, "Bakanlığımızın ve Milli Parkların yapmış olduğu bu faaliyet hem aile bağlarını güçlendirmek hem de yeni çevre edinmek açısından son derece güzel. Organizasyon oldukça başarılı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Edremitli katılımcı Anıl Tuncer de "Çadırlarımızı kurduk, doğa yürüyüşleri ve oryantiring gibi etkinliklerle çok eğlenceli zaman geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kampta arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklardan Ruşen Ali Parlakyıldız, Ada Yıldız, Defne Tuncer ve Nil Gürbüz de kamp alanını çok beğendiklerini, arkadaşlarıyla oyun oynayıp yemyeşil doğanın tadını çıkardıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda Aile Kampı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 15:09:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda Aile Kampı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.