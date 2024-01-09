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Kazdağları'nda Kar Yağışı: Ekipler Hazır Bekletiliyor - Son Dakika
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Kazdağları'nda Kar Yağışı: Ekipler Hazır Bekletiliyor

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Edremit-Yenice kara yolunda belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, olası kazaları önlemek ve yolda mahsur kalanları kurtarmak için hazır bekletiliyor. Jandarma ekipleri ise sürücüleri zincir ve kış lastiği konusunda uyararak güvenliği sağlıyor.

Kazdağları\'nda Kar Yağışı: Ekipler Hazır Bekletiliyor
09.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:30
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Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar mevkisinde, belediye ekipleri de kar temizleme ve küreme çalışmalarına destek veriyor.

Yağışın olduğu güzergahta olası kazaları önlemek ve yolda mahsur kalanları kurtarmak için ekipler hazır bekletiliyor.

Edremit Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yağıştan kaynaklanacak olası olumsuzluklara karşı vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın "Belediye olarak ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve diyalog içerisindeyiz. Kazdağları'nda etkili olan kar yağışına karşı Karayolları ekiplerine destek olarak ekipleri bölgeye sevk ettik." ifadelerine de yer verildi.

Bölgede denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, sürücüleri zincir ve kış lastiği konusunda uyardı. Ekipler, zincirsiz ve çeki halatı olmayan araçların güzergahı kullanmalarına izin vermiyor.

Kaynak: AA
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