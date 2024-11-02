Kazdağları'ndaki Ağaç Kesimine Tepki - Son Dakika
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Kazdağları'ndaki Ağaç Kesimine Tepki

CHP'li Erhan Adem, Cengiz Holding'in Kazdağları'ndaki madencilik projesine karşı direneceklerini açıkladı.

02.11.2024 10:21
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kazdağları'nda Halilağa Altın ve Bakır Madeni Projesi için başlatılan ağaç kesimlerine tepki göstererek, "Cengiz Holding'in rant uğruna yaptığı bu kıyıma sessiz kalmayacağız. Kazdağları'nın yeşilini, temiz havasını ve suyunu savunmak için, çevre dernekleri ve bölge halkıyla birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu proje durdurulmazsa, doğamızla birlikte köylümüz, çiftçimiz ve geleceğimiz de yok olacak. Kazdağları'nın ekosistemini yok etmek isteyenlere karşı, doğa ve yaşam hakkı savunucuları olarak direnmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kazdağları'nda Halilağa Altın ve Bakır Madeni Projesi için başlatılan ağaç kesimlerine tepki gösterdi. Adem, şunları kaydetti:

"513 hektarlık ormanlık bölgeyi tahrip ederek 1 milyon ağacı katletmeye hazırlanıyor. Bu madenin gerektirdiği su miktarı bile başlı başına bir çevre felaketi; bölgede Kocabaş Çayı ve Karamenderes Nehri gibi hayati su kaynakları madene yönlendirilip bölge halkının ve tarımsal alanların suyu kurutulacak. Kazdağları'nın altını üstüne getirerek başlattıkları bu talan, sadece ağaçları değil, 60'a yakın köyün tarımsal ve içme suyunu da yok edecek. Yanıklar, Hacıbekirler, Halilağa ve Muratlar köyleri doğrudan bu tahribatın içinde. 685 futbol sahasına denk gelen bu orman kıyımı, toprağın, suyun ve havanın kirlenmesine yol açacak ve siyanür gibi tehlikeli kimyasalların kullanımıyla doğanın can damarları kurutulacak. Bunun bedelini, sadece bugünün insanları değil, gelecekteki nesillerimiz de ödeyecek. Bu maden projesi, Kazdağları'ndaki Kirazlı'da yaşanan yıkımın üç katı büyüklüğünde. Söz konusu alanı, daha proje onayı bile olmadan 600 dönümden 6 bin dönüme çıkaran Cengiz Holding, ağaçların gövdelerini 8 santimden küçük kabul etmeyerek, kesilen ağaç sayısını da düşürmeye çalışıyor.

Cengiz Holding'in rant uğruna yaptığı bu kıyıma sessiz kalmayacağız. Kazdağları'nın yeşilini, temiz havasını ve suyunu savunmak için, çevre dernekleri ve bölge halkıyla birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu proje durdurulmazsa, doğamızla birlikte köylümüz, çiftçimiz ve geleceğimiz de yok olacak. Kazdağları'nın ekosistemini yok etmek isteyenlere karşı, doğa ve yaşam hakkı savunucuları olarak direnmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cengiz holding, Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Maden, Son Dakika

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