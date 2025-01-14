Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akarköy'deki kerpiç evde, mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kazımkarabekir'de Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
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