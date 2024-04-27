KBÜ\'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) personel ve öğrencilerine yönelik "Afet ve Acil Durum Yönetimi Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Stratejik İlişkiler ve İmaj Geliştirme Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürleri anlattı.

Akademik, idari personel ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, afet ve acil durumun tanımından bahsedildi.

Afet bilinci oluşturmayı amaçlayan eğitimde, afetlerin doğası, hazırlık önlemleri, acil durum planları ve toplumun afetlere karşı nasıl tepki vereceği gibi konular ele alındı.

Gazetecilerden, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'ne ziyaret

Karabük'te görevli yerel ve ulusal basın mensupları, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, öğrencilerin stajı ile ihtiyaca yönelik nitelikli personel yetiştirilmesi konularında yerel medyanın beklentileri ve fakülte ile medya kuruluşları arasında yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü.

Burada konuşan Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa İnce, kentte görevli yerel ve ulusal basın mensupları için sertifikalı eğitim programı düzenleyeceklerini belirtti.

İnce, Türker İnanoğlu anısına 17 Mayıs'ta anma töreni yapacaklarını kaydetti.

Ziyarette, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak ve Fakülte Sekreteri Hayati Demir de yer aldı.