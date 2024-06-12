KBÜ Rektörü Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Kan Bağışında Bulundu

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, farkındalık oluşturmak amacıyla Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Kırışık, kan bağışının birkaç dakika süren bir işlem olduğunu ve birçok insanın hayatını kurtarabileceğini belirterek, herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti. Kızılay Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı ise Kırışık'ın bağışından memnuniyet duyduklarını ve toplumun desteğinin kan stoklarının sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

12.06.2024 18:09
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı yaptı.

Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gelen Kırışık, gazetecilere, farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, "Kan bağışı sadece birkaç dakikamızı alıyor ama birçok insanın hayatını kurtarabiliyor. Herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kızılay Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı, Kırışık'ın bağışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumun her kesiminden gelen bu tür desteklerin kan stoklarının sürekliliği açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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