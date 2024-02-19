KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüştü - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüştü

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüşmelerini sürdürdü. Görüşmede, Sosyalfest için muhtemel iş birliği konuları, üniversitenin personel yönetimi stratejileri, insan kaynakları alanındaki yenilikler ve istihdam olanaklarına erişim konuları ele alındı.

19.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kırışık, "Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla, Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla KBÜ'de düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) kapsamında görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ikilinin yaptığı görüşmede, Sosyalfest için muhtemel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu, değerlendirmeler yapıldı.

Üniversitenin personel yönetimi stratejileri, insan kaynakları alanındaki yenilikler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin üniversiteye sağlayabileceği destekler ve iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Görüşmede, üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişimleri konusundaki desteğin önemini vurgulayan Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile KBÜ arasında yürütülecek ortak projelerin ve faaliyetlerin hayata geçirilmesine dair yapılabilecek iş birliklerine değindi.

Atay ise iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalardan bahsederek, Türkiye'nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler konusundaki iş birliğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile görüştü - Son Dakika
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