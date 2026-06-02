KBÜ Takımı IGVC Finaline Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ Takımı IGVC Finaline Yükseldi

KBÜ Takımı IGVC Finaline Yükseldi
02.06.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nin otonom kara aracı, IGVC yarışmasında finale kalmayı başardı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Evrenos İnsansız Kara Aracı" takımı, geliştirdiği otonom kara aracıyla, Intelligent Ground Vehicle Competition (IGVC) Akıllı Kara Aracı Yarışması 2026'da finale yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen yarışmada dünya çapındaki üniversitelerle yarışan takım, elde ettiği başarıyla üniversiteyi ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı.

2024'te KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Şayan Yusefi tarafından kurulan ve Prof. Dr. Raif Bayır danışmanlığında çalışmalarını yürüten takımın geliştirdiği insansız kara aracı, yapay zeka tabanlı sürüş sistemi, haritalandırma, engel algılama ve otonom hareket kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

Adını Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki akıncı beylerinden Evrenos Bey'den alan takım, daha önce TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda Türkiye 5'incisi olmuştu.

Akademik danışmanlığını Prof. Dr. Raif Bayır'ın üstlendiği, takım kaptanlığını Şayan Yusefi'nin yürütüğü projenin mühendislik kadrosunda Ulaş Kapucuoğlu, Emre Şermet, Orkun Furkan Aydilek, Feyzanur Güneş, İsmail Samurkaş, Fahrettin Kömürcü ve Ali Haydar Düzenli yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, takımın uluslararası alanda elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yarışmada dünya devlerini geride bırakarak adını finalistler arasına yazdıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Uluslararası alanda üniversitemizi ve ülkemizi gururla temsil eden azimli öğrencilerimize finalde yürekten başarılar diliyor, şampiyonluk yolunda kendilerine güveniyorum. Yolunuz açık olsun."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Eğitim, Güncel, İKA, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ Takımı IGVC Finaline Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:51:47. #.0.5#
SON DAKİKA: KBÜ Takımı IGVC Finaline Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.