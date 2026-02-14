KBÜ Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
KBÜ Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası Açıldı

KBÜ Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası Açıldı
14.02.2026 11:53
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi ek hizmet binası hizmete açıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki eski İmam Hatip Lisesi binasının, KBÜ Tıp Fakültesine devir sürecinin tamamlanmasının ardından açılış programı düzenlendi.

Programda konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, KBÜ'nün ilin en kıymetli kurumlarından biri olduğunu, Tıp Fakültesinin ise üniversitenin en önemli fakülteleri arasında yer aldığını söyledi.

Çağatay, ayrıca milletvekilleri tarafından müjdesi verilen yeni ek bina projesinin de tamamlanmasıyla alanın bütüncül sağlık kampüsüne dönüşeceğini kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de ek hizmet binasının ihtiyaç olduğunu belirterek, "Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığımızın afiliye (kurumlar arası işbirliği) sağlık hizmeti verdiği bir bina. Hem eğitim hem de sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu binanın hizmete alınmasıyla inanıyorum ki vatandaşlarımıza sağlık hizmetini de KBÜ'de öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencilerimize eğitim hizmetini de daha nitelikli hale getireceğiz." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Karabük'teki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda ortak akıl toplantısı yaptıklarını anlatarak, "Sağlık tesislerimizin fiziki imkanlarının geliştirilmesi, vatandaşlarımızın daha iyi imkanlarda sağlık hizmeti alabilmesi, hocalarımız ve öğrencilerimizin de rahat ortamda çalışma yapabilmeleri için birtakım tedbirleri yürürlüğe koyduk. Bu toplantıda kararlar aldık ve o kararları da bugün tek tek hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ise üniversitenin merkez kampüsü ile hastane arasındaki mesafenin fazla olduğunu belirterek, " Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanında hocalarımızın odaları olması gerekiyor. 4'ncü, 5'nci ve 6'ncı sınıflara ders vereckeleri dershanelerin olması gerekiyor. Bu binalarda bu ihtiyaçların tamamını karşılayacak çalışma alanları oluşturduk." dedi.

Program, kurdele kesimi ve binanın gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası Açıldı

KBÜ Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası Açıldı
