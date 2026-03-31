KDC'de 300 Sivil Kaçırıldı
KDC'de 300 Sivil Kaçırıldı

31.03.2026 20:10
Kongo'da ADF isyancı grubu, Irumu bölgesinde en az 300 sivili kaçırdı. Kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletine bağlı Irumu bölgesinde düzenlenen saldırılarda en az 300 sivil, isyancılar tarafından kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, son günlerde Mambasa-Komanda hattında sivilleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda, Mabukulu, Masoli, Babungwe ve Lomalisa köylerinden en az 300 sivil, ADF üyeleri tarafından kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgede kaçırılan sivilleri kurtarmak için operasyon hazırlığında olduğu belirtildi.

ADF'nin, fidye elde etmek amacıyla sık sık sivilleri kaçırdığı biliniyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDC'de 300 Sivil Kaçırıldı - Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
19:47
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
SON DAKİKA: KDC'de 300 Sivil Kaçırıldı - Son Dakika
