KDC'de Çatışmalar İnsani Kriz Yarattı

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinde birçok sivilin yaralanması ve ölümüne neden olan saldırıları kınadı.

ICRC'den, KDC'de yaşananlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey-Kivu'da birçok sivilin yaralanmasına veya ölümüne yol açan saldırıları kınıyoruz. Goma şehri ve çevresinde devam eden silahlı çatışmaların sivil nüfus üzerindeki yıkıcı etkisinden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaralananların ICRC destekli tesislere ve özellikle Goma'daki Ndosho Hastanesi'ne akın ettiğine dikkat çekilerek, bölgedeki durumun vahim olduğunun altı çizildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Kuzey-Kivu Alt Delegasyon Başkanı Myriam Favier, yaralıların bir kısmının motosikletle, diğerlerinin ise otobüs veya KDC Kızılhaçından gönüllülerin yardımıyla taşındığını kaydetti.

Favier, "Siviller ciddi kurşun ve şarapnel yaralarıyla geliyor. Tüm hastane seferber edildi ve üç cerrahi ekip hastaları tedavi etmek için gece gündüz çalışıyor. Bazıları yer darlığı nedeniyle yerde yatarak beklemek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.