KDC'de Çatışmalarda 3 Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletindeki çatışmalarda 3 insani yardım görevlisi hayatını kaybetti.

İsviçre Kilise Yardımı (Swiss Church Aid) Sözcüsü Dieter Wuthrich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyaletteki üç yerel çalışanın 5 Şubat'ta Kuzey-Kivu'nun Rutshuru bölgesinde insani yardım görevindeyken saldırıya uğradıklarını ve öldürüldüklerini söyledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, çalışanların hayatını kaybettiği saldırı kınanarak, kuruluşun Kuzey-Kivu eyaletindeki tüm faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki çatışmalar devam ettiği için saldırıdan hangi güçlerin sorumlu olduğunun teyit edilemediği belirtildi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak, çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.