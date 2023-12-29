KDC\'de Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Tshisekedi Önde Gidiyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinin oy sayımı devam ederken mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yarışı önde götürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 20 Aralık'ta yapılan seçimlerde kullanılan oyların büyük bölümü sayıldı.

İlk belirlemelere göre Tshisekedi oyların yüzde 76'sını alırken Cumhuriyet İçin Birlik Partisi (EPR) adayı Moise Katumbi yüzde 16,5 ile ikinci, Martin Fayulu yüzde 4,4 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Diğer adaylar ise henüz yüzde 1 oya ulaşamadı.

Muhalefet seçimlerin iptalini istedi

Cumhurbaşkanı adayları Fayulu, Denis Mukwege, Theodore Ngoy, Jean Claude Baende ve Nkema Liloo 24 Aralık'ta ortak bildiri yayımlayarak, 20 Aralık'taki seçimlerde usulsüzlük yaşandığı iddiasıyla seçimlerin iptalini istemişti.

Muhalefet, sahte oy pusulaları kullanıldığını, birçok seçmenin oy kullanamadığını ve seçimlerin Anayasa'ya uygun organize edilmediğini ileri sürerek 27 Aralık'ta gösteri düzenlemiş ve polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

KDC'deki resmi sonuçların en geç 31 Aralık'a kadar ilan edilmesi bekleniyor.