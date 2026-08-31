KDC'de Ebola Salgını: 6 Bin Vaka, 2 Bin 911 Ölüm

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 6 bini aşarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 911'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında doğrulanmış vaka sayısı 6 bin 41'e çıktı.

Salgının başlangıcından bu yana 2 bin 911 kişi hayatını kaybederken, 1366 hasta iyileşti.

Bundibugyo virüsünün neden olduğu salgın, Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Kuzey-Kivu, Güney-Kivu ve Tshopo olmak üzere 6 eyalette 60 bölgeye yayıldı.

Salgının merkezi konumundaki Ituri, vaka sayısının en yoğun olduğu eyalet olmayı sürdürürken, müdahale ekiplerinin çalışmalarını özellikle Ituri, Kuzey-Kivu ve Haut-Uele'de yoğunlaştırdığı belirtildi.

???????KDC'deki mevcut salgın, vaka sayısı bakımından ülkede kaydedilen en büyük Ebola salgını haline geldi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.