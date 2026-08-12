KDC'de Ebola Salgını Hızla Yayılıyor - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını Hızla Yayılıyor

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DSÖ, KDC'de Ebola vakalarının 4,4 binin üzerine çıktığını ve salgının hızla büyüdüğünü duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınına ilişkin resmi olarak 4 bin 449 doğrulanmış vaka ve 2 bin 61 ölüm bildirildiğini belirterek, "Salgın, mevcut hızıyla 2014-2016 Batı Afrika Ebola salgınını geride bırakma yolunda ilerliyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ tarafından Ebola salgını ve diğer küresel sağlık sorunları hakkında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Geçen hafta KDC'yi ziyaret ederek buradaki yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Ghebreyesus, ülkenin kuzeydoğusundaki Ebola salgınına verilen yanıtı ve karşılaştıkları zorlukları değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ghebreyesus, KDC'de kayıtlara geçen "en büyük 2. Ebola salgınının" yaşandığını ve bunun önceki Ebola salgınlarından daha hızlı ilerlediğini belirterek, "Salgın, mevcut hızıyla 2014-2016 Batı Afrika Ebola salgınını geride bırakma yolunda ilerliyor. Resmi olarak 5 il ve 53 sağlık bölgesinde 4 bin 449 doğrulanmış vaka ve 2 bin 61 ölüm bildirildi. Salgın, büyük bir avantajla başladı, hala bizden çok önde ve biz onu yakalamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Tüm vakaların yaklaşık yüzde 90'ının ve ölümlerin yüzde 80'inin Ituri ilinde yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu bölgelerde hastalığın yayılmasının devam ettiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, bilinen temaslılar dışındaki topluluklarda yüksek oranda ölüm vakası görmelerinin endişe verici olduğuna işaret ederek, "Bu, bize bilmediğimiz bulaşma zincirlerinin olduğunu ve her bulaşma zincirini öğrenip kırana kadar salgını durduramayacağımızı gösteriyor. Bulaşma, çoğu insan hastalığın son evresindeyken ve tedavi görmediklerinde veya öldükten sonra cesetleri ele alındığında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erken klinik bakımın yanı sıra güvenli ve saygın defin işlemlerinin Ebola bulaşmasını durdurmak için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, KDC hükümeti liderliğinde bulaşmayı durdurma ana hedefiyle müdahalenin her bölümünü artırdıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, Ebola virüsüne karşı özel olarak tasarlanmış 2 aşının insanlar üzerinde faz bir güvenlik denemelerine başlandığını söyleyerek, tüm ortaklarıyla aşılama için çalıştıklarını belirtti.

Ülkede 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını Hızla Yayılıyor - Son Dakika

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