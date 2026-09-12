KDC'de Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7 bin 22'ye yükseldi, 3 bin 398 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7 bin 22'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 398'e yükseldi.

KDC Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (INSP) paylaştığı son verilere göre, ülkede 7 bin 22 Ebola vakası doğrulanırken, salgın nedeniyle 3 bin 398 kişi yaşamını yitirdi.

Ölüm oranının yüzde 48,4 olarak kaydedildiği, 1671 hastanın iyileştiği salgın, ülkedeki Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Bas-Uele ve Güney Ubangi eyaletlerine bağlı 62 bölgeye yayıldı.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.