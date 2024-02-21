KDC\'de İsyancı Saldırılarında 24 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği iki ayrı silahlı saldırıda 24 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçler (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Kuzey-Kivu'ya bağlı Mambasa ve Beni bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin de yağmalandığı saldırıda, Mambasa'da 13, Beni'de ise 11 sivil yaşamını yitirdi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.