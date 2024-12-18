KDC'de M23 İsyancıların Kontrolü Ele Geçirdi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Mbingi kasabasının kontrolü isyancıların eline geçti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mbingi kasabasında güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından kasabanın kontrolü M23 üyelerinin eline geçti.

Çatışmalar nedeniyle birçok sivilin Mbingi'yi terk ederek, çevredeki güvenli bölgelere sığındığı belirtiliyor.

M23 bölgede birçok kasabayı ele geçirdi

M23 üyeleri, Şubat 2023'te, bölgede yine stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş, ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucunda şehri terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.