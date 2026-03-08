KDC'de Maden Heyelanı: 55 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
KDC'de Maden Heyelanı: 55 İşçi Hayatını Kaybetti

08.03.2026 20:29
Kongo'nun Kuzey Kivu eyaletinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 55 işçi öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesinde bulunan koltan maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında en az 55 maden işçisi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rubaya maden bölgesinde bulunan Gakombe adlı maden sahasında şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Göçük altında kalan en az 55 maden işçisi yaşamını yitirirken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zengin yer altı rezervine sahip ülkenin, madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsiz yürütülmesi ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor.

Aynı bölgede bulunan başka bir maden sahasında 3 Mart 2026'da meydana gelen heyelanda 200'den fazla işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Maden, Çevre

