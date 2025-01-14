KDC'de Mpox Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 2025'in ilk haftasında M çiçeği (mpox) salgını nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024'te 66 bin 63 şüpheli mpox vakasının bildirildiği, bunlardan 14 bin 417'sinin doğrulandığı ve 1366 kişinin de hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastalığın ölüm oranının yüzde 2,07 olarak kaydedildiği vurgulanan açıklamada, yılın ilk haftasında ise 2 bin 318 şüpheli vaka tespit edildiği ve 20 kişinin mpox virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.