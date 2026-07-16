KDC'de Sağlık Çalışanları Grevde - Son Dakika
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KDC'de Sağlık Çalışanları Grevde

16.07.2026 16:47
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Ebola ile mücadele eden sağlık çalışanları, ödenmeyen maaşlar nedeniyle greve başladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde, Ebola salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, maaşlarının ödenmediği ve ek ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle greve başladı.

Sağlık Bakanı Roger Kamba'nın 8 Temmuz'daki Bunia ziyareti sırasında Ebola ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının ödemelerinin en kısa sürede yapılacağını açıklamasına rağmen çalışanlar greve gitti.

Daha iyi çalışma koşulları ile kişisel koruyucu ekipman da talep eden sağlık çalışanları, hükümete taleplerinin karşılanması için 72 saat süre tanıdı.

Ituri eyaletinde görevli yerel yetkili Eugene Luyeye, grevin bugün eyaletin başkenti ve Ebola salgınının merkezi Bunia'daki Ebola Tedavi Merkezi'nde başladığını belirtti.

Luyeye, greve giden bazı çalışanların tedavi merkezinin çevresine barikat kurup lastik yaktığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının haftalardır maaş ve ek ödeme almadıklarını aktaran Luyeye, bu kişilerin hasta bakımı, salgının takibi, temaslıların izlenmesi ve güvenli defin işlemlerini yürütürken her gün Ebola virüsüne maruz kaldıklarını vurguladı.

Yetkililer, grev nedeniyle salgına yönelik müdahale faaliyetlerinin büyük ölçüde durduğunu bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde doktorların ve sağlık çalışanlarının pankartlar taşıyarak slogan attığı görüldü.

Gösteriye katılan bir sağlık çalışanı, halkı korumak için her gün hayatlarını riske attıklarını ancak maaş almadan çalıştıklarını belirterek, haklarının teslim edilmesini istedi.

KDC'de 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında, doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 11'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 754'e yükselmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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