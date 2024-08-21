KDC'de Tekne Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaklaşık 300 kişiyi taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Lukenie Nehri'nde bir teknenin alabora olmasının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, yaklaşık 300 kişiyi taşırken alabora olan teknede bulunan 46 kişinin kurtarıldığını, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

KDC'de haziranda bir teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.