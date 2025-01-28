KDC'deki Çatışmalar Kolera Riskini Artırıyor

Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaşanan yerinden edilmelerin, ülkede koleranın yayılma riskini artırdığını bildirdi.

Ghebreyesus, KDC'de yaşanan gelişmelere ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma ve çevresinde artan şiddetin endişe verici olduğunu ve yüz binlerce insanı tekrar yerinden olmaya zorladığını belirten Ghebreyesus, "Kızamık ve sıtma, çocukların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Yerinden edilmeler, kolera yayılma riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yaşanan şiddet olaylarının M çiçeği (Mpox) için temas takibi, enfeksiyon önleme ve kontrol faaliyetlerini de zorlaştırdığına dikkati çekti.

Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde geçen yıldan bu yana 20 binden fazla şüpheli M çiçeği vakası olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bu vakaların 6 binden fazlasının son 6 haftada görüldüğünü aktardı.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Artan riske rağmen ekiplerimiz hayat kurtarıcı bakımı sağlamak için yerel sağlık personeliyle çalışmaya devam ediyor. Tüm tarafları, sağlık ve insani yardım personeli ile hastaları ve sağlık tesislerini korumaya çağırıyoruz. Barış en iyi ilaçtır."

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.