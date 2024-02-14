KDC\'deki mülteci kampına bombalı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde mülteci kampına düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Sake kasabası yakınlarında bulunan Zaina mülteci kampına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

"Ailelerin güvenliğinin sağlanması gereken bir yerde öldürülmesi düşünülemez"

UNICEF'in KDC Temsilcisi Grant Leaity, yaptığı açıklamada, "Şiddetten kaçan ailelerin güvenliğinin sağlanması gereken bir yerde öldürülmesi ve yaralanması düşünülemez. Çatışmanın tüm taraflarını, başta çocuklar olmak üzere masum sivillerin hayatlarını korumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatışmalardan ötürü bölgede göç hareketliliği yaşanıyor

Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'nın kontrolünü ele geçirmeye çalışan Mart 23 Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında son günlerde artan çatışmalardan ötürü bölgede göç hareketliliği yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla Kuzey Kivu eyaletinde yaklaşık 2,5 milyon kişi yerinden edildi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.