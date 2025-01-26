KDC, Ruanda'daki Diplomalarını Geri Çağırdı - Son Dakika
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KDC, Ruanda'daki Diplomalarını Geri Çağırdı

KDC, Ruanda'nın isyancı gruplara destek verdiği iddiasıyla tüm diplomatlarını geri çağırdı.

26.01.2025 17:49
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda'nın isyancı gruplara destek verdiğini ileri sürerek bu ülkedeki tüm diplomatlarını geri çağırdı.

KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruanda hükümetine gönderilen bir nota ile Kinşasa'daki Ruanda Büyükelçiliğinin tüm diplomatik ve konsolosluk faaliyetlerini 48 saat içinde durdurmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, 25 Ocak'ta Kigali'deki KDC Büyükelçiliğinde görevli tüm diplomatların geri çekildiği bildirildi.

Ruanda Hükümet Sözcüsü Alain Mukuralinda ise KDC'nin bu kararını, "durumu iyileştirme amacı taşımayan ve gerilimi artırıcı bir adım" olarak nitelendirdi.

KDC'nin doğusunda son haftalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor

KDC'nin doğusunda son haftalarda bölgede stratejik öneme sahip birçok yerin kontrolünü ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC'nin doğusunda, isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elene geçirdi.

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti

KDC ile Ruanda arasındaki bugünkü krizin ana nedenlerinin başında M23 geliyor.

KDC'nin doğusunda Kasım 2021'de tekrar saldırılara başlayan M23, binlerce sivilin göç etmesine ve yıkıma neden oldu.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddetti

KDC, Ruanda'ya tepki olarak Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçladı ve 24 Ocak 2023'te hava sahasını 3 kez ihlal eden KDC'ye ait savaş uçağını vurdu.

Buna karşın KDC, 31 Ocak 2024'te Doğu Afrika Topluluğu bünyesinde Kuzey Kivu'da görev yapan 2 Ruandalı askeri "güvenlik gerekçesiyle" sınır dışı etti.

???????Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Kongo, Son Dakika

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