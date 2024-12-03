KDC ve Ruanda Liderleri Zirveye Hazırlanıyor

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda liderlerinin 15 Aralık'ta bölgesel gerilimlerin çözümü için bir araya geleceği bildirildi.

Angolo Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, KDC'nin doğusundaki silahlı çatışmalara kalıcı çözüm için devam eden çabaların bir parçası olarak 15 Aralık 2024'te Angola'nın başkenti Luanda'da Angola-Ruanda-KDC üçlü zirvesinin gerçekleşeceği bildirildi.

Zirveye KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve arabulucu olarak Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun katılacağı belirtilen açıklamada, iki liderin KDC ve Ruanda arasında uzun süredir devam eden sınır güvenliği ve isyancı gruplar konusundaki gerilimleri ele alınacağı aktarıldı.

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti

KDC ile Ruanda arasındaki bugünkü krizin ana nedenlerinin başında 23 Mart Hareketi (M23) geliyor. KDC'nin doğusunda Kasım 2021'de tekrar saldırılara başlayan M23, binlerce sivilin göç etmesine ve yıkıma neden oldu. KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, M23'ü destekleyenleri suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.

KDC, Ruanda'ya tepki olarak Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçladı ve 24 Ocak'ta hava sahasını 3 kez ihlal eden KDC'ye ait savaş uçağını vurdu.

Buna karşın KDC, 31 Ocak 2023'te Doğu Afrika Topluluğu bünyesinde Kuzey Kivu'da görev yapan 2 Ruandalı askeri "güvenlik gerekçesiyle" sınır dışı etti.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.