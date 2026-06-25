KDK'dan Esenboğa Havalimanı'na Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KDK'dan Esenboğa Havalimanı'na Denetim

25.06.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KDK, Esenboğa Havalimanı'ndaki 'tax free' işlemlerini denetleyerek iyileştirme önerileri sunacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), dış hatlar giden yolcu katındaki "tax free" işlem noktasının kısmi zamanlı işlediği iddiasıyla yapılan başvuru üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar giden yolcu katındaki "tax free" işlem noktasının kısmi zamanlı işlediği ve yolcuların gelen yolcu katındaki iade noktalarına yönlendirildiği iddiasıyla??????? kuruma başvuru yapıldı.

Başvuruda, giden yolcu alanındaki işlem noktası ile gelen yolcu salonundaki iade noktası arasında çalışma saatleri yönünden dönemsel veya saatlik farklılıklar olabileceği, bu durumun incelenmesi gerektiği belirtildi.

Sunulan hizmet standardının optimize edilmesi gerektiği belirtilen başvuruda, ülkenin turizm ve yolcu memnuniyeti odaklı vizyonunu desteklemek adına, giden yolcu katındaki "tax free" noktasında 24 saat kesintisiz hizmet modeline geçilmesi ve mevcut uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli teknik ve operasyonel değerlendirmelerin yapılması talep edildi.

Kurum, taleplerin ve sunulan kamu hizmetinin kalitesini etkileyen unsurların yerinde tespit edilerek ortak bir çözüm zemini oluşturulması amacıyla iletilen dosyayı incelemeye alarak durum analizi için sahada araştırma yapılması kararı verdi.

Bu doğrultuda, 23 Haziran'da Denetçi Özcan Yıldız başkanlığında ve kurum bünyesinde görevli 3 uzmandan oluşan bir heyet, Ankara Esenboğa Havalimanı giden ve gelen yolcu katlarındaki Ticaret Bakanlığı "tax free" alanlarında yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Heyet ayrıca, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden Sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Cem Akbay ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Şenol Alkan ile görüştü.

Görüşmenin ardından KDK heyeti, gelen yolcu katında bulunan ve gümrük kontrol noktası olan kırmızı ve yeşil hat bölgesinde, ardından "duty free" alanında ve son olarak giden yolcu katındaki A22 numaralı "tax free" iade bankosunda incelemelerde bulundu.

Heyet, söz konusu hizmet alanlarında görev yapan personelle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Görevli personelin "çalışma azmi ve vatandaşa hizmet sunumundaki duyarlılığı"nın yerinde müşahede edildiği görüşmelerde, gümrük muhafaza personeliyle havalimanı idari personelinin mevzuatta öngörülen hizmet standartlarını ve vatandaş memnuniyetini sağlama hususundaki rollerini nasıl daha verimli hale getirebilecekleri üzerinde duruldu.

Havalimanı yetkilileriyle de çok yönlü görüşmeler yapan heyet, hizmet ağındaki fiziki ve teknik ihtiyaçların eksiksiz karşılanması adına gerekli verileri topladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal çerçevede kendisine tanınan yetkiler doğrultusunda, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve idare ile vatandaş arasındaki uyumu güçlendirmek gayesiyle faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu idaresinin işleyişini yapıcı, geliştirici ve vatandaş odaklı bir yaklaşımla ele alan Kurumumuz, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ölçütleri ve çağdaş iyi yönetim ilkelerine duyarlı bir idari vizyonun yerleşmesi adına çalışmalarına devam etmektedir. Gümrük noktalarındaki hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi yönündeki adımların yakından takipçisi olarak KDK, hem uluslararası yolcu trafiğinin modern standartlarda kesintisiz yürütülmesine katkı sunmayı hem de kamu kurumlarının kurumsal verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde işleyişini pekiştirmeyi temel bir görev kabul etmektedir."

Kaynak: AA

Esenboğa Havalimanı, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDK'dan Esenboğa Havalimanı'na Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:16:10. #7.13#
SON DAKİKA: KDK'dan Esenboğa Havalimanı'na Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.