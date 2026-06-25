KDK'dan Esenboğa Havalimanı'na Denetim

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), dış hatlar giden yolcu katındaki "tax free" işlem noktasının kısmi zamanlı işlediği iddiasıyla yapılan başvuru üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar giden yolcu katındaki "tax free" işlem noktasının kısmi zamanlı işlediği ve yolcuların gelen yolcu katındaki iade noktalarına yönlendirildiği iddiasıyla??????? kuruma başvuru yapıldı.

Başvuruda, giden yolcu alanındaki işlem noktası ile gelen yolcu salonundaki iade noktası arasında çalışma saatleri yönünden dönemsel veya saatlik farklılıklar olabileceği, bu durumun incelenmesi gerektiği belirtildi.

Sunulan hizmet standardının optimize edilmesi gerektiği belirtilen başvuruda, ülkenin turizm ve yolcu memnuniyeti odaklı vizyonunu desteklemek adına, giden yolcu katındaki "tax free" noktasında 24 saat kesintisiz hizmet modeline geçilmesi ve mevcut uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli teknik ve operasyonel değerlendirmelerin yapılması talep edildi.

Kurum, taleplerin ve sunulan kamu hizmetinin kalitesini etkileyen unsurların yerinde tespit edilerek ortak bir çözüm zemini oluşturulması amacıyla iletilen dosyayı incelemeye alarak durum analizi için sahada araştırma yapılması kararı verdi.

Bu doğrultuda, 23 Haziran'da Denetçi Özcan Yıldız başkanlığında ve kurum bünyesinde görevli 3 uzmandan oluşan bir heyet, Ankara Esenboğa Havalimanı giden ve gelen yolcu katlarındaki Ticaret Bakanlığı "tax free" alanlarında yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Heyet ayrıca, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden Sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Cem Akbay ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Şenol Alkan ile görüştü.

Görüşmenin ardından KDK heyeti, gelen yolcu katında bulunan ve gümrük kontrol noktası olan kırmızı ve yeşil hat bölgesinde, ardından "duty free" alanında ve son olarak giden yolcu katındaki A22 numaralı "tax free" iade bankosunda incelemelerde bulundu.

Heyet, söz konusu hizmet alanlarında görev yapan personelle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi.

Görevli personelin "çalışma azmi ve vatandaşa hizmet sunumundaki duyarlılığı"nın yerinde müşahede edildiği görüşmelerde, gümrük muhafaza personeliyle havalimanı idari personelinin mevzuatta öngörülen hizmet standartlarını ve vatandaş memnuniyetini sağlama hususundaki rollerini nasıl daha verimli hale getirebilecekleri üzerinde duruldu.

Havalimanı yetkilileriyle de çok yönlü görüşmeler yapan heyet, hizmet ağındaki fiziki ve teknik ihtiyaçların eksiksiz karşılanması adına gerekli verileri topladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, anayasal ve yasal çerçevede kendisine tanınan yetkiler doğrultusunda, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve idare ile vatandaş arasındaki uyumu güçlendirmek gayesiyle faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu idaresinin işleyişini yapıcı, geliştirici ve vatandaş odaklı bir yaklaşımla ele alan Kurumumuz, hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ölçütleri ve çağdaş iyi yönetim ilkelerine duyarlı bir idari vizyonun yerleşmesi adına çalışmalarına devam etmektedir. Gümrük noktalarındaki hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi yönündeki adımların yakından takipçisi olarak KDK, hem uluslararası yolcu trafiğinin modern standartlarda kesintisiz yürütülmesine katkı sunmayı hem de kamu kurumlarının kurumsal verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde işleyişini pekiştirmeyi temel bir görev kabul etmektedir."