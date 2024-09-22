KDK'dan Yıllık İzin Kesintisine İtiraz - Son Dakika
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KDK'dan Yıllık İzin Kesintisine İtiraz

KDK, sağlık personelinin yıllık izin kesintisinin hukuka aykırı olduğu ve iade edilmesi gerektiğini belirtti.

22.09.2024 11:17
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin hukuka uygun olmadığını belirterek, kesintinin yasal faiziyle iade edilmesi yönünde Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, Mersin'deki bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan ebenin maaşından, kullandığı 5 günlük yıllık izni nedeniyle 1529 lira kesinti yapıldı.

Bu kesintinin yasal olmadığını, daha önce benzer konular nedeniyle açılan davalarda mahkemelerce verilmiş emsal kararlar bulunduğunu belirten ebe, işleme itirazda bulundu.

İtirazın ardından KDK'ye şikayet başvurusu yapan ebe, maaşından kesilen kısmın faiziyle iadesi edilmesini ve sonraki izin kullanımlarında maaşından kesinti yapılmasının önlenmesini istedi.

Başvuruyla ilgili görüşü alınan işveren kurum, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 21. maddesinde, "Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır." hükmünün yer aldığını, bu nedenle izin kullanan başvurucunun maaşından kesinti yapıldığını savundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna vardı.

KDK'nin kararında, ücretli iznin anayasal bir hak olduğu, aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenlemelerde de ücretli yıllık izin haklarının tanımlandığı belirtildi.

Kararda, "izne çıkmaları halinde yerine vekaleten birinin bırakılması, aksi halde Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması hallerinde ücret kesintisi yapılmayacağı" yönündeki düzenlemeler gerekçe gösterilerek, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

KDK, yapılan kesintinin yasal faiziyle başvurucuya ödenmesini ve mağduriyetinin giderilmesi için Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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