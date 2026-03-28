KDK, Kahvaltı Hizmetinin Yeniden Başlatılmasını Tavsiye Etti

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversite öğrencisinin başvurusunda, Anadolu Üniversitesinin "talep azlığı" ve "tasarruf tedbirleri" gerekçesiyle kaldırdığı kahvaltı hizmetinin yeniden başlatılmasını tavsiye etti.

Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinde okuyan bir öğrenci, 2016'da başlatılan kahvaltı hizmetinin 2 Eylül 2025'te sonlandırılması üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvurusunda, kahvaltı hizmetinin öğrencilerin sabah derslerine sağlıklı ve düzenli katılımını, kampüs içi yaşam kalitesini ve eğitim sürekliliğini destekleyen önemli bir sosyal imkan olduğunu belirten öğrenci, söz konusu kararın kaldırılmasını talep etti.

Başvuru üzerine inceleme başlatan KDK, rektörlükten konuyla ilgili bilgi istedi. Üniversiteden gönderilen yazıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kahvaltı hizmetinden günde en düşüğü 37 olmak üzere ortalama 124 öğrencinin yararlandığı, bu sayının üniversiteye kayıtlı örgün öğrencilerin yüzde 0,45'ine tekabül ettiği bildirildi.

Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla yeterli talep olmaması ve tasarruf tedbirleri nedeniyle kahvaltı hizmetinin sonlandırıldığı belirtildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, kahvaltı hizmetinin kaldırılması kararının geri alınması yönünde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiyede bulundu.

"Eğitimin etkinliğini artıran yapısal bir kamu hizmeti"

KDK'nin kararında, yükseköğretim kurumlarında sunulan kahvaltı hizmetlerinin, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve eğitime erişimde yapısal eşitsizliklerin azaltılması bakımından stratejik işleve sahip olduğu belirtildi.

Bu hizmetin özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler bakımından fırsat eşitliğinin sağlanmasında kritik rol oynadığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Tasarruf tedbirleri genellikle yatay ve genelleştirilmiş nitelikte olup, dezavantajlı gruplar üzerindeki orantısız etkileri göz ardı edilebilmektedir. Oysa öğrencilere yönelik kahvaltı hizmeti, hedefli bir kamu harcaması olarak sosyal faydayı maksimize etmekte ve eğitim hakkının fiilen kullanılmasını desteklemektedir. Bu nedenle, söz konusu hizmetin maliyet olarak kamu idaresine katlanılamaz bir yük getirmediği müddetçe maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi yerinde olmayacaktır."

Üniversite öğrencilerine yönelik kahvaltı hizmetleri, eğitim hakkının tamamlayıcı bir unsuru olarak değerlendirilmelidir. Zira yeterli ve düzenli beslenmeye erişimi olmayan öğrencilerin akademik başarılarının düşmesi, eğitimin toplumsal işlevini zayıflatmaktadır. Dolayısıyla beslenme hizmetleri, yalnızca sosyal yardım niteliğinde değil, eğitimin etkinliğini artıran yapısal bir kamu hizmeti olarak ele alınmalıdır."